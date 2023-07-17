Швейцария на 50 лет засекретит итоги расследования краха Credit Suisse

Следственная комиссия парламента Швейцарии, ответственная за проведение расследования в отношении краха банка Credit Suisse, приняла решение засекретить информацию о его итогах на срок в 50 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ комиссии.

"После завершения расследования материалы по нему будут переданы в Федеральный архив, где будут храниться под защитой в течение расширенного срока в 50 лет", - приводит оно выдержку из коммуникационной стратегии парламентариев.

Агентство поясняет, что обычный срок засекречивания подобных документов составляет 30 лет, однако в данном случае депутаты посчитали необходимым увеличить его в целях "обеспечения должной конфиденциальности". При этом опрашиваемые в рамках следствия лица также должны будут принять на себя обязательства по неразглашению содержания задаваемых им вопросов.

В июне Совет кантонов (малая палата) парламента Швейцарии одобрил создание следственной комиссии для выяснения обстоятельств, приведших к серьезным трудностям, с которыми столкнулся банк Credit Suisse, и к его поглощению банком UBS. Ранее создание комиссии одобрил Национальный совет (большая палата) парламента. В поддержку ее создания высказалось также правительство страны - Федеральный совет. В комиссию войдут по семь депутатов от каждой палаты, а бюджет составит 5 млн франков (около $5,5 млн).