"Аэрохимфлот" сообщил о рисках из-за новых правил для полетов дронов

Весной 2024 года в России появятся тысячи беспилотных воздушных судов весом до 30 кг, которые будут летать без правил и ответственности за свою деятельность. Это может привести к массовым нарушениям и авиакатастрофам, считает глава альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин. Об этом пишет РБК.

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Он направил письмо министру транспорта Виталию Савельеву, в котором выразил обеспокоенность по поводу правительственного постановления №1016, упрощающего порядок использования беспилотных воздушных судов.

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Согласно постановлению, с 1 марта 2024 года разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток без подачи плана перемещения и без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве. Эти изменения выводят дроны массой до 30 кг из-под государственного контроля и снимают любую ответственность с лиц, управляющих беспилотниками, делая их абсолютно безнадзорными.

Галиуллин выступает за единые правила для пилотируемых и беспилотных воздушных судов, но считает, что существующие нормативные документы угрожают безопасности полетов. Он предлагает исключить положения, допускающие двойные правила использования воздушного пространства, чтобы избежать массовых нарушений и авиакатастроф.

Письмо "Аэрохимальянса" появилось на фоне развития беспилотной отрасли в России. Президент Владимир Путин указал на необходимость широкого задействования беспилотных авиасистем для развития огромных пространств, доставки продовольствия, медикаментов и оказания других востребованных социальных услуг. Однако, существующие нормативные документы вызывают опасения главы "Аэрохимальянса" относительно безопасности полетов.

PR-директор компании "Флай Дрон" Николай Ивашов не согласен с Галиуллиным. По его словам, с 1 марта 2024 года беспилотные воздушные суда будут летать в рамках создания единого воздушного пространства для беспилотных и пилотируемых воздушных судов. В настоящее время идет работа над функционалом цифровых платформ, которые позволят наблюдать полеты в онлайн-режиме, а также предусмотрены инструменты контроля за полетами и для местных властей. К тому же, новые правила выводят из серой зоны значительное количество полетов, что уменьшает риски аварийности.