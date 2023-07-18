"Аэрохимфлот" сообщил о рисках из-за новых правил для полетов дронов
Весной 2024 года в России появятся тысячи беспилотных воздушных судов весом до 30 кг, которые будут летать без правил и ответственности за свою деятельность. Это может привести к массовым нарушениям и авиакатастрофам, считает глава альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин. Об этом пишет РБК.
Он направил письмо министру транспорта Виталию Савельеву, в котором выразил обеспокоенность по поводу правительственного постановления №1016, упрощающего порядок использования беспилотных воздушных судов.
Согласно постановлению, с 1 марта 2024 года разрешается запускать беспилотники над населенными пунктами на высоте до 150 м от земли или водоема в светлое время суток без подачи плана перемещения и без установления кратковременных ограничений в воздушном пространстве. Эти изменения выводят дроны массой до 30 кг из-под государственного контроля и снимают любую ответственность с лиц, управляющих беспилотниками, делая их абсолютно безнадзорными.
Галиуллин выступает за единые правила для пилотируемых и беспилотных воздушных судов, но считает, что существующие нормативные документы угрожают безопасности полетов. Он предлагает исключить положения, допускающие двойные правила использования воздушного пространства, чтобы избежать массовых нарушений и авиакатастроф.
Письмо "Аэрохимальянса" появилось на фоне развития беспилотной отрасли в России. Президент Владимир Путин указал на необходимость широкого задействования беспилотных авиасистем для развития огромных пространств, доставки продовольствия, медикаментов и оказания других востребованных социальных услуг. Однако, существующие нормативные документы вызывают опасения главы "Аэрохимальянса" относительно безопасности полетов.
PR-директор компании "Флай Дрон" Николай Ивашов не согласен с Галиуллиным. По его словам, с 1 марта 2024 года беспилотные воздушные суда будут летать в рамках создания единого воздушного пространства для беспилотных и пилотируемых воздушных судов. В настоящее время идет работа над функционалом цифровых платформ, которые позволят наблюдать полеты в онлайн-режиме, а также предусмотрены инструменты контроля за полетами и для местных властей. К тому же, новые правила выводят из серой зоны значительное количество полетов, что уменьшает риски аварийности.
Однако власти пока не могут обеспечить стопроцентную легализацию большей части авиахимработ пилотируемой авиации, что создает угрозу для жизни людей. Новые правила использования воздушного пространства позволят вывести из тени беспилотные авиахимработы и стимулировать масштабный рост спроса на сельскохозяйственные дроны, не увеличивая риски для других пользователей воздушного пространства.