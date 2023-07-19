Аргентина отказалась принять российский танкер с СПГ

Аргентинская государственная нефтегазовая компания Energ a Argentina (Enarsa) отказалась принять танкер с сжиженным природным газом (СПГ), который, предположительно, был российского происхождения, из-за санкций, наложенных на Россию. Об этом сообщил министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития южноамериканской страны Серхио Масса.

"Вместе с президентом Enarsa мы приняли решение отказать в заходе судну с СПГ российского происхождения в связи с международными санкциями, которые были наложены на определенные российские компании", - сказал он в эфире телеканала C5N.

По словам Массы, Enarsa "блокировала эту поставку, потому что это было нарушением контракта, так как компания была под санкциями". "Это связано с соблюдением международных механизмов", - добавил он. Министр не уточнил, о какой компании идет речь.