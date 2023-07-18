Стали известны цены на товары заменившего Puma бренда в России

Раскрыты цены на товары бренда, заменившего Puma в России. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Согласно его информации, компания возобновила работу под новым названием Amazing Red. Отмечается, что в магазинах представлена оригинальная продукция стоимостью на 20-30 процентов выше, чем раньше. По словам сотрудников, пожелавших остаться анонимными, кроссы Puma RS теперь будут продаваться по 15 тысяч рублей вместо 11 тысяч.

Также известно, что новый магазин оформлен как мультибрендовый, что подразумевает продажу товаров Nike и Adidas. Однако указанных марок в Amazing Red представлено не будет.

О том, что в России появится замена Puma, стало известно в июне. Тогда сообщалось, что бывший партнер бренда Nike Inventive Retail Group планирует запустить новую сеть Amazing Red — в стране должны открыться около 100 магазинов.