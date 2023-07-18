Эксперты: "Газпром" навсегда потерял 65-75% исторической доли на рынке Европы

"Газпром", вероятно, навсегда потерял 65-75% исторической доли на европейском рынке газа, говорится в отчете "БКС мир инвестиций". При этом цены на газ в ЕС продолжат снижаться и могут обвалиться в конце лета на фоне заполненных хранилищ.

Ранее совет директоров "Газпрома" утвердил долгосрочную программу развития компании на 2024-2033 годы, а также поручил главе холдинга Алексею Миллеру исключить из системы стратегического планирования показатель доли на рынке газа Европы.

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"Мы ожидаем, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов цены восстановятся до $600 за тыс. куб. м, но без существенного увеличения объемов экспорт, скорее всего, составит лишь $1,4 млрд в месяц, -60% к среднему 2015-2019 гг. В долгосрочном плане "Газпром", скорее всего, навсегда потерял 65-75% исторической доли на европейском рынке, а цены на газ будут медленно снижаться и в среднем составят менее $400 за тыс. куб. м", - сказано в отчете.

Быстрое заполнение газохранилищ может спровоцировать обвал цен на хабах в конце лета, считают в "БКС мир инвестиций". Цены на хабах уже рухнули с $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м в середине декабря до чуть более $300 за тыс. куб. м.

Что касается экспортной выручки "Газпрома", то в 2022 г. экспорт газа холдинга в Европу составлял $8 млрд в месяц, что в 2,4 раза выше уровня 2015-2019 годов ($3,3 млрд в месяц), несмотря на снижение объемов поставок на 50%. Однако в 2023 году месячная выручка упала до $1,9 млрд, но даже этот показатель обеспечен за счет высоких цен в I квартале, отмечается в отчете.

"В июне при ценах реализации около $450 за тыс. куб. м экспортная выручка "Газпрома", вероятно, составила лишь $1 млрд, что на 70% уступает среднему уровню 2015-2019 гг.", - подчеркивают аналитики.