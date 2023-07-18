$90.42+0.30101.65+0.45

Назван срок резкого роста поставок газа на смену российскому

К 2026 году суммарные мощности по сжижению природного газа в мире могут вырасти на 21 процент и превысить 576,5 миллиона тонн в год, что должно помочь европейским странам заменить импорт российского топлива. По итогам 2022-го этот показатель увеличился лишь на три процента, до 476,5 миллиона тонн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад аналитиков Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

Назван срок резкого роста поставок газа на смену российскому
© Lenta.ru

К концу прошлого года в мире были запущены линии по сжижению общим объемом 14,9 миллиона тонн в год. Это позволило увеличить суммарные поставки топлива почти на пять процентов — до 389 миллиона тонн. Однако через несколько лет темпы прироста мощностей СПГ-заводов должны будут увеличиться в семь раз. Это произойдет за счет наращивания объемов запуска новых линий по сжижению топлива суммарным объемом более 100 миллионов тонн в год.

Видео дня

Европейские страны начали активно диверсифицировать поставки газа после начала военного конфликта на Украине и резкого сокращения импорта российского топлива. По итогам 2022 года Европа стала одним из главных регионом в мире по объемам потребления СПГ — на ее долю пришлось почти 120 миллионов тонн. Евросоюз по-прежнему резко уступает по этому показателю азиатским странам (253 миллиона тонн).

По мнению экспертов, к этому времени Россия должна как минимум сохранить свою нынешнюю долю на мировом рынке СПГ. К концу прошлого года Москва смогла нарастить этот показатель до 8,2 процента — около 32 миллиона тонн. В настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по объемам поставок, значительно уступая Катару (79 миллионов тонн), Австралии (78,5 миллиона тонн) и США (75,4 миллиона тонн).

Эксперты: "Газпром" навсегда потерял 65-75% исторической доли на рынке Европы

При этом ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2023 года Россия, напротив, резко сократила поставки сжиженного природного газа. К концу июня этот показатель упал на 9,4 процента, до 14,4 миллиона тонн. Общее снижение зарубежных поставок произошло из-за сокращения объемов экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион до 5,2 миллиона тонн, хотя экспорт на европейский энергетический рынок остался на уровне около девяти миллионов тонн.

5