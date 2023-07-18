Назван срок резкого роста поставок газа на смену российскому

К 2026 году суммарные мощности по сжижению природного газа в мире могут вырасти на 21 процент и превысить 576,5 миллиона тонн в год, что должно помочь европейским странам заменить импорт российского топлива. По итогам 2022-го этот показатель увеличился лишь на три процента, до 476,5 миллиона тонн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад аналитиков Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

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К концу прошлого года в мире были запущены линии по сжижению общим объемом 14,9 миллиона тонн в год. Это позволило увеличить суммарные поставки топлива почти на пять процентов — до 389 миллиона тонн. Однако через несколько лет темпы прироста мощностей СПГ-заводов должны будут увеличиться в семь раз. Это произойдет за счет наращивания объемов запуска новых линий по сжижению топлива суммарным объемом более 100 миллионов тонн в год.

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Европейские страны начали активно диверсифицировать поставки газа после начала военного конфликта на Украине и резкого сокращения импорта российского топлива. По итогам 2022 года Европа стала одним из главных регионом в мире по объемам потребления СПГ — на ее долю пришлось почти 120 миллионов тонн. Евросоюз по-прежнему резко уступает по этому показателю азиатским странам (253 миллиона тонн).

По мнению экспертов, к этому времени Россия должна как минимум сохранить свою нынешнюю долю на мировом рынке СПГ. К концу прошлого года Москва смогла нарастить этот показатель до 8,2 процента — около 32 миллиона тонн. В настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по объемам поставок, значительно уступая Катару (79 миллионов тонн), Австралии (78,5 миллиона тонн) и США (75,4 миллиона тонн).