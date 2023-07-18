Минфин подготовил новые индикаторы риска для контроля за алкоголем

Минфин России подготовил новые индикаторы риска для контроля за производством и оборотом алкогольной продукции, министерство направило в Минюст на государственную регистрацию соответствующий приказ, который также уточняет действующие индикаторы риска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

"Минфином России подготовлен приказ, которым уточняются действующие в настоящее время индикаторы риска, утвержденные приказом Минфина России от 15.11.2021 № 176н. Кроме этого, вводятся новые индикаторы, которые планируется применять при осуществлении контроля за использованием этилового спирта, используемого для производства спиртосодержащей непищевой продукции, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также производством и (или) оборотом (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Видео дня

Так, в перечень индикаторов риска включается индикатор, который будет применяться при контроле за качеством и безопасностью ввозимых в Российскую Федерацию коньячных дистиллятов, в том числе из стран ЕАЭС в связи с отсутствием таможенного контроля. Приказ направлен в Минюст России на государственную регистрацию, добавили в пресс-службе.

Ранее в июне, говоря об усилении контроля за производством и оборотом слабоалкогольной продукции, Минфин предложил исключить из моратория проведение проверок производителей и продавцов алкоголя и спирта для усиления контроля над производством и оборотом пива, пивных напитков, сидра и других слабоалкогольных напитков в России. Кроме того, Минфин назвал введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр в связи с ситуацией отравления суррогатным сидром эффективным механизмом. Как отмечал Минфин, соответствующая инициатива требует проработки.

О ситуации с суррогатным сидром