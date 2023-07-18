Владелец Durex опроверг информацию о решении остаться в РФ
Британский производитель Reckitt Benckiser, которому принадлежат бренды Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, опроверг информацию о том, что он решил остаться в России. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
По его словам, компания продолжает процесс передачи российского бизнеса.
«Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам», – заявил он.
Компания Reckitt Benckiser занимается производством медицинских препаратов и бытовой химии. Ранее появилась информация, что компания решила не уходить из России.
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