Инвесторы РФ подают коллективный иск против Euroclear
Представитель Адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners заявил «Известиям» о планах компании подать в среду в Московский арбитражный суд коллективный иск против Euroclear на сумму более 1 млрд рублей.
Истцами выступят частные инвесторы и региональные банки.
Среди организаций, рассматривающих возможность присоединения к иску - ВТБ и ФГ «Финам».
По мнению старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, если у европейского депозитария есть активы в России, это усилит переговорную позицию инвесторов.
Euroclear принял решение о прекращении операций по счетам российского Национального расчетного депозитария 28 февраля 2022 года. Так, это было сделано до того, как в отношении него ЕС официально ввел рестрикции. Согласно предсудебной претензии бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), это являлось нарушением национального законодательства Бельгии.
Euroclear является основным элементом расчетно-клиринговой системы ЕС наряду с Clearstream.