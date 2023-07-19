Инвесторы РФ подают коллективный иск против Euroclear

Представитель Адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners заявил «Известиям» о планах компании подать в среду в Московский арбитражный суд коллективный иск против Euroclear на сумму более 1 млрд рублей.

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Истцами выступят частные инвесторы и региональные банки.

Среди организаций, рассматривающих возможность присоединения к иску - ВТБ и ФГ «Финам».

По мнению старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, если у европейского депозитария есть активы в России, это усилит переговорную позицию инвесторов.

Euroclear принял решение о прекращении операций по счетам российского Национального расчетного депозитария 28 февраля 2022 года. Так, это было сделано до того, как в отношении него ЕС официально ввел рестрикции. Согласно предсудебной претензии бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), это являлось нарушением национального законодательства Бельгии.