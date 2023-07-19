«Газпром нефть» планирует выход на рынок вертолетных перевозок
«Газпром нефть» планирует запустить коммерческие перевозки с помощью вертолетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации газеты, сейчас компания интересуется выходом на рынок вертолетных перевозок и беспилотной доставки грузов для внешних клиентов. На данный момент у «Газпром нефть» есть два проекта в этой сфере. Для них уже были зарегистрированы домены.
Первый проект, который носит название Easy Air, направлен на коммерческие вертолетные перевозки. Они должны охватить месторождения и главные города Ханты-мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономного округов. Второй проект может называться Easy Dron или Cargo Dron. Он рассматривается как оператор беспилотных грузоперевозок.
Собеседники издания в отрасли отметили, что сейчас в этих сегментах есть платежеспособные клиенты. При этом «Газпром нефть» может столкнуться с проблемами приобретения флота вертолетов и снятия регуляторных ограничений на применение беспилотников.