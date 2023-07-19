Банки обяжут контролировать операции с драгметаллами

Банки, вероятно, в скором времени начнут контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Это следует из документов к правительственному часу от 12 июля. В них отмечается, что такой законопроект разрабатывают российские ведомства - Минфин и Росфинмониторинг, передают «Известия».

Издание подчеркивает, что первые позиции в схемах отмывания денег занимают именно операции с драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями.

Закон об отмывании преступных доходов предполагает, что у организаций в сфере драгметаллов, включая кредитные, есть возможность самостоятельно определять источники происхождения средств.

В материале подчеркивается, что фирмы осведомляют Росфинмониторинг о наличии подозрительных операций с изделиями. Если выявляется угроза отмывания денег, сведения направляют в правоохранительные органы.

Благодаря принятию законопроекта об обязательном контроле со стороны банков за операциями с драгметаллами теневой оборот в отрасли сократится, пишет газета.