Carlsberg Group: смена главы «Балтики» не была согласована с компанией

Пресс-служба датской Carlsberg Group заявила, что после передачи ее доли в «Балтике» во временное управление контроль над управлением или операциями российской компании не сохраняется. О назначении нового руководства Carlsberg Group не была поставлена в известность, говорится в пресс-релизе на сайте датской компании.

В сообщении подчеркивается, что организации «неясно, каковы последствия этого развития для текущих операций Baltika Breweries в России, а также в текущем процессе продаж».

О том, что Carlsberg Group завершает поиск инвестора для «Балтики» и подписывает соглашение с будущим владельцем активов, стало известно в конце июня.

16 июля президентом РФ был подписан указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.

В Carlsberg Group позднее отреагировали на данное событие. Там назвали его неожиданным. Накануне сообщалось, что «Балтику» возглавил Таймураз Боллоев.