В Германии указали на роль соцсетей в крахе банков США
Глава ЦБ Германии и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель назвал социальные сети одним из драйверов краха нескольких крупных банков в США в 2023 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью медиагруппе RND, передает агентство «Прайм».
Так, по словам Нагеля, Европейский союз должен изучить возможность введения банковского надзора в соцсетях. Он напомнил о ситуации с банкротством Silicon Valley Bank.
«Там комментарии в социальных сетях внесли вклад в «набег на банк», то есть массовое изъятие вкладов из банка», - подчеркнул глава регулятора ФРГ.
Он опасается появления там фейковых новостей. Нагель также подчеркнул, что в Южной Корее есть целевая группа по банковскому надзору, которая систематически отслеживает социальные сети. Так, ей удается заблаговременно увидеть, «если что-то такое появляется», указал глава ЦБ.
При этом он считает, что крах нескольких американских банков вызван по большей части ошибками в бизнес-политике самих этих финансовых организаций.
Крупнейший Silicon Valley Bank (SVB), основанный в 1983 году, был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банк был 16-м по величине в США. После этого завершили свою деятельность банки Silvergate и Signature Bank. У швейцарского Credit Suisse также возникли проблемы. На этом фоне на Западе начали обсуждать банковский кризис.