В Германии указали на роль соцсетей в крахе банков США

Глава ЦБ Германии и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель назвал социальные сети одним из драйверов краха нескольких крупных банков в США в 2023 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью медиагруппе RND, передает агентство «Прайм».

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Так, по словам Нагеля, Европейский союз должен изучить возможность введения банковского надзора в соцсетях. Он напомнил о ситуации с банкротством Silicon Valley Bank.

«Там комментарии в социальных сетях внесли вклад в «набег на банк», то есть массовое изъятие вкладов из банка», - подчеркнул глава регулятора ФРГ.

Он опасается появления там фейковых новостей. Нагель также подчеркнул, что в Южной Корее есть целевая группа по банковскому надзору, которая систематически отслеживает социальные сети. Так, ей удается заблаговременно увидеть, «если что-то такое появляется», указал глава ЦБ.

При этом он считает, что крах нескольких американских банков вызван по большей части ошибками в бизнес-политике самих этих финансовых организаций.