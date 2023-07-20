СК проверит Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

Полиция и Следственный комитет проводят доследственную проверку по поводу распространения в товарах косметической компании Avon листовок в поддержку Русского добровольческого корпуса (запрещен в России и признан террористической организацией) и ВСУ, пишет «Коммерсант». Поводом для проверки стал обычный заказ. Мужчина из Москвы заказал жене в подарок два набора, один из них приехал во вскрытой упаковке, там он обнаружил листовки с осуждением СВО и поддержкой экстремистов. Во второй целой упаковке также были обнаружены подобные материалы. После этого мужчина обратился в полицию, которая выяснила, что духи с листовками изготовили в Польше. Собеседники "Коммерсанта" в силовых структурах говорят, что собранных материалов достаточно для возбуждения уголовного дела, осталось определиться со статьей. Ранее в России возбудили уголовные дела против 178 иностранных граждан, принимающих участие в боевых действиях на стороне украинских Вооружённых сил (ВСУ), сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. В сообщении говорится, что речь идёт о гражданах более 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Латвии, Литвы, Финляндии, Франции, Эстонии, Нидерландов, Албании, Болгарии, Кореи, Намибии, Перу, Узбекистана, Израиля, Грузии, Бразилии. В СК РФ добавили, что в рамках расследования ела о вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ за последние две недели были заочно предъявлены обвинения ещё 18 иностранцам, передает «Радиоточка НСН».