Одну из старейших типографий в России продали на аукционе

Бизнесмен Денис Избрехт выиграл торги Росимущества по продаже 100% акций АО «Первая образцовая типография», сообщается в протоколе аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «ГИС торги». При начальной цене лота в 2,99 млрд руб. Избрехт предложил за него 4,93 млрд руб. Информация о других претендентах в протоколе не указана. На это первой обратила внимание газета «Ведомости».
Представитель бизнесмена подтвердил изданию, что Избрехт победил в аукционе. В «Первой образцовой типографии» подчеркнули, что все производственные филиалы компании работают в «стабильном режиме и выполняют все обязательства по заключённым договорам».
Согласно лотовой документации, сейчас типографии принадлежит почти 330 тыс. кв. м производственно-складских и административных площадей в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Ульяновске, Кирове и Чехове. На балансе предприятия находится 44 тыс. кв. м офисов в Москве. Это здания на Пятницкой улице (38 051 кв. м) и на Сущёвском Валу (5865 кв. м).
Представитель Избрехта пояснил «Ведомостям», что объекты планируется улучшить, провести ремонтные работы и сдавать в аренду. Нового строительства там, скорее всего, не будет, отметил он.
По условиям аукциона, новый владелец «Первой образцовой типографии» в течение пяти лет с даты перехода к нему права собственности на актив должен будет выполнить ряд требований по сохранению полиграфического профиля деятельности компании. В частности, объём выручки от неё по итогам отчётного года должен составить не менее 75% от общей выручки общества.
Кроме того, владельцу предприятия необходимо вложить 1,5 млрд руб. в производство полиграфической продукции. Представитель Избрехта заверил, что бизнесмен «рассчитывает укрепить позиции компании на данном рынке» в том числе с помощью инвестиций в обновление производственных фондов и продажи непрофильных активов. Какие активы будут проданы, не уточняется.
Росимущество уже пыталось продать типографию. В мае 2016 года торги по приватизации «Первой образцовой типографии» выиграло ООО «Юнитекс», которое участники рынка связывали с девелопером элитного жилья Vesper. Но позже «Юнитекс» отказался от приобретения актива из-за начавшихся судебных разбирательств.
«Первая образцовая типография» считается одной из старейших типографий в России. Предприятие работает с 1876 года. По данным Российской книжной палаты, которые приводит издание, в 2022-м общий тираж непериодических изданий «Первой образцовой типографии», включая три её филиала (в Ульяновске, Кирове, Чехове), составил почти 77,8 млн экземпляров. Выручка компании за указанный период составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 148,4 млн руб.