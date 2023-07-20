Одну из старейших типографий в России продали на аукционе

Бизнесмен Денис Избрехт выиграл торги Росимущества по продаже 100% акций АО «Первая образцовая типография», сообщается в протоколе аукциона, опубликованного на сайте электронной торговой площадки «ГИС торги». При начальной цене лота в 2,99 млрд руб. Избрехт предложил за него 4,93 млрд руб. Информация о других претендентах в протоколе не указана. На это первой обратила внимание газета «Ведомости».

Представитель бизнесмена подтвердил изданию, что Избрехт победил в аукционе. В «Первой образцовой типографии» подчеркнули, что все производственные филиалы компании работают в «стабильном режиме и выполняют все обязательства по заключённым договорам».

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Согласно лотовой документации, сейчас типографии принадлежит почти 330 тыс. кв. м производственно-складских и административных площадей в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Ульяновске, Кирове и Чехове. На балансе предприятия находится 44 тыс. кв. м офисов в Москве. Это здания на Пятницкой улице (38 051 кв. м) и на Сущёвском Валу (5865 кв. м).

Представитель Избрехта пояснил «Ведомостям», что объекты планируется улучшить, провести ремонтные работы и сдавать в аренду. Нового строительства там, скорее всего, не будет, отметил он.

По условиям аукциона, новый владелец «Первой образцовой типографии» в течение пяти лет с даты перехода к нему права собственности на актив должен будет выполнить ряд требований по сохранению полиграфического профиля деятельности компании. В частности, объём выручки от неё по итогам отчётного года должен составить не менее 75% от общей выручки общества.

Кроме того, владельцу предприятия необходимо вложить 1,5 млрд руб. в производство полиграфической продукции. Представитель Избрехта заверил, что бизнесмен «рассчитывает укрепить позиции компании на данном рынке» в том числе с помощью инвестиций в обновление производственных фондов и продажи непрофильных активов. Какие активы будут проданы, не уточняется.

Росимущество уже пыталось продать типографию. В мае 2016 года торги по приватизации «Первой образцовой типографии» выиграло ООО «Юнитекс», которое участники рынка связывали с девелопером элитного жилья Vesper. Но позже «Юнитекс» отказался от приобретения актива из-за начавшихся судебных разбирательств.