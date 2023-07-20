В «Хеликсе» прокомментировали новости об утечке данных клиентов

В лабораторной службе «Хеликс» опровергли информацию об утечке данных клиентов в результате хакерской атаки. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 16 июля «Хеликс» атаковали хакеры. Во время атаки в систему компании пытались внедрить вредоносное ПО, шифрующее файлы и блокирующее работу систем. После этого хакеры потребовали выкуп за «дешифровщика». Однако IT-специалисты компании остановили работу всех систем и сервисов, предотвратив распространение вируса и утечку баз данных, подчеркнули в «Хеликс».

В компании заявили, что к утру 17 июля работоспособность всех систем была восстановлена.

«Транслируемая злоумышленниками информация о том, что в сеть интернет попала база персональных данных клиентов «Хеликс», не соответствуют действительности», - подчеркнули в компании.

Публикации с данными, которые мошенники назвали базой клиентов «Хеликс», «вызывают сомнения в достоверности», так как в них есть записи о людях, которые никогда не были клиентами сети лабораторий. По версии «Хеликс», эти данные могут быть частью баз других организаций, которые ранее подверглись кибератакам.