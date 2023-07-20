Tesla не продавала биткоины cо второго квартала 2022 года

Криптоактивы Tesla остались на прежних уровнях. Компания не осуществляла продажу биткоинов со второго квартала прошлого года, следует из отчета о доходах за второй квартал 2023 года.

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В 2021 году Tesla купила биткоины на $1,5 млрд. В 2022-м компания продала 75% из этого объема за $936 млн. Сейчас она удерживает BTC на сумму $184 млн.

В прошлом году производитель электрокаров столкнулся с потерями в размере $204 млн в связи со снижением стоимости криптовалюты. При этом он получил $64 млн благодаря операциям по конвертации биткоина.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» назвал прогноз банка Standard Chartered, согласно которому стоимость биткоина (BTC) может достичь $50 тыс. к концу этого года и $120 тыс., реалистичным.