В Avon прокомментировали ссобщения об осуждающих СВО листовках

Никаких обращений со стороны правоохранительных органов не было. Avon организует собственное расследование после публикации СМИ информации, что якобы в посылках распространяются листовки с осуждением СВО, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в компании.

«Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьёзный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало. Мы проведём тщательное расследование по данному вопросу, поскольку он противоречит миссии компании поддерживать женщин через красоту. Компания планирует в полной мере сотрудничать с властями».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что полиция и СК приступили к расследованию после сообщения о том, что Avon вместе с продукцией доставила листовки ВСУ москвичу. В частности в них выражалась поддержка украинских диверсантов, а именно — «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещена в РФ), который несёт ответственность за нападения на Белгородскую и Брянскую области, говорится в публикации.