Альфа-Онлайн возглавил рейтинг лучших мобильных банков

Мобильный банк Альфа-Онлайн возглавил сразу два рейтинга в исследовании Markswebb — ежедневный банкинг (Daily Banking) и цифровой офис (Digital Office), сообщает пресс-служба банка.

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Эксперты Markswebb высоко оценили широкий функционал Альфа-Онлайн (идентификация по Face ID, оплата по QR, сканер номеров телефона, навигация и сквозной поиск).

Также Daily Banking Альфа-Банка занял 1 место в рейтинге. По мнению экспертов Markswebb, у Альфа-Банка лучшее управление инвестиционными продуктами на рынке, удобные переводы от другого лица на рынке, а также сканер номера телефона.

Кроме того, эксперты отметили удобный вход в Альфа-Онлайн, идентичный приложению по Face и Touch ID, QR-оплату товаров и услуг через банк в мобильном браузере.