В Яндекс Go появился график изменения цены на такси

Компания Яндекс сообщила, что в приложении Яндекс Go появился график изменения цены. Благодаря прогнозу пользователь сможет сэкономить при вызове такси.

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Можно будет увидеть, как изменяется цена в течение дня, чем отличается в час пик и в период разгруженности, какие факторы на это влияют.

Разрабочики рассказали, что алгоритм анализирует количество свободных машин такси вблизи точки вызова и стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. За это время накапливается достаточно данных, чтобы предложить пользователям подобную оценку. Также учитываются погодные и дорожные условия. И если цена поездки выше или ниже стандартной, приложение это отметит.