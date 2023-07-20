В "Тинькофф банке" отреагировали на санкции США и Канады

"Тинькофф банк" был готов к санкциям Канады и США, все сервисы и приложения банка работают в штатном режиме, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации.

"Сегодня мы попали под американские и канадские санкции. Это было ожидаемо. Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно. Продукты, сервисы и приложения "Тинькофф" работают, как обычно", - следует из сообщения.

В банке добавили, что в настоящее время выясняют, какое влияние будут иметь введенные санкции. "Если что-то изменится, мы расскажем об этом в официальных каналах "Тинькофф", - добавили в кредитной организации.