McDonald's выплатит 800 тысяч долларов обжегшейся наггетсом девочке

McDonald's выплатит 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает CBS News.

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Инцидент произошел еще в 2019 году, мама четырехлетней девочки из города Тамарак во Флориде заказала «Хэппи мил». Женщина передала сидящему на заднем сидении автомобиля ребенку пачку наггетсов, один из которых упал и застрял между автомобильным сиденьем и ногой девочки. Наггетс пролежал так около двух минут, из-за чего девочка получила ожог второй степени. На бедре ребенка остался шрам.

Недавно присяжные решили, что семья ребенка заслуживает 400 тысяч долларов компенсации из-за полученной девочкой травмы и еще 400 тысяч за ущерб, который семья может понести в будущем, передает портал.

Руководство бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's основало новый бренд в России 12 июня прошлого года. К сентябрю сеть «Вкусно — и точка» открыла все 850 своих ресторанов в России.