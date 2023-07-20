«Газпром нефть» впервые заправила судно биотопливом на основе фритюрного масла

«Газпром нефть» впервые в России заправила морское судно топливом на биокомпонентной основе с низким углеродным следом. Заправка проводилась в Санкт-Петербурге.

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«Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла», — сообщила компания.

Подготовку вторичного сырья вели на предприятии «Эковей», там происходит его многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка.