«Газпром нефть» впервые заправила судно биотопливом на основе фритюрного масла
«Газпром нефть» впервые в России заправила морское судно топливом на биокомпонентной основе с низким углеродным следом. Заправка проводилась в Санкт-Петербурге.
«Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла», — сообщила компания.
Подготовку вторичного сырья вели на предприятии «Эковей», там происходит его многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка.
Такое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.