Банк «Солидарность» продолжит обслуживать карты UnionPay, несмотря на санкции

В поддержке российского банка «Солидарность» заявили, что компания продолжит выпускать и поддерживать карты платежной системы Union Pay, несмотря на попадание в санкционный список США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме», – ответили на соответствующий вопрос в поддержке банка.

При этом в «Солидарности» не стали уточнять, продолжит ли банк свою работу за границей. Отмечается, что на данный момент находящиеся за пределами России клиенты банка пока не сталкивались с какими-либо проблемами.