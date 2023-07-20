Банк «Солидарность» продолжит обслуживать карты UnionPay, несмотря на санкции
В поддержке российского банка «Солидарность» заявили, что компания продолжит выпускать и поддерживать карты платежной системы Union Pay, несмотря на попадание в санкционный список США. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме», – ответили на соответствующий вопрос в поддержке банка.
При этом в «Солидарности» не стали уточнять, продолжит ли банк свою работу за границей. Отмечается, что на данный момент находящиеся за пределами России клиенты банка пока не сталкивались с какими-либо проблемами.
Ранее власти США расширили антироссийские санкции. В новые ограничительные списки, помимо прочих юридических и физических лиц, попали Локо-банк, банк «Тинькофф» и банк «Солидарность».