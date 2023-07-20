В Аргентине назвали причину отказа принять танкер с российским СПГ

Госкомпания Enarsa (Аргентина) не приняла сжиженный природный газ российского происхождения, доставленный танкером Flex Artemis, так как банк заблокировал транзакцию. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что оплата газа проводилась через отделение кредитной организации Banco de la Nacion Argentina, расположенное в Мадриде.

Президент Enarsa Агустин Герез пояснил, что это отделение банка «не проводит операции с российскими посредниками».

В пресс-службе международного энергетического трейдера Gunvor Group Ltd, организовавшего поставку СПГ аргентинскому заказчику, подчеркнули, что сделка не нарушала санкции со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Кроме того, Аргентина не вводила какие-либо ограничительные меры против России, заметили в Gunvor. В компании добавили, что из происхождения груза не делали тайну - контрагент был своевременно проинформирован о том, откуда поступил газ.

Ранее сообщалось, что власти США безуспешно попытались выставить на торги груз с задержанного за нарушение санкционного режима греческого танкера.