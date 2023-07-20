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Стала известна причина, по которой Аргентина не приняла танкер с российским СПГ

Госкомпания Enarsa (Аргентина) не приняла сжиженный природный газ российского происхождения, доставленный танкером Flex Artemis, так как банк заблокировал транзакцию. Об этом пишет «Интерфакс».

В Аргентине назвали причину отказа принять танкер с российским СПГ
© РИА Новости

Отмечается, что оплата газа проводилась через отделение кредитной организации Banco de la Nacion Argentina, расположенное в Мадриде.

Президент Enarsa Агустин Герез пояснил, что это отделение банка «не проводит операции с российскими посредниками».

Европа продолжила закупать СПГ из России, несмотря на санкции

В пресс-службе международного энергетического трейдера Gunvor Group Ltd, организовавшего поставку СПГ аргентинскому заказчику, подчеркнули, что сделка не нарушала санкции со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Кроме того, Аргентина не вводила какие-либо ограничительные меры против России, заметили в Gunvor. В компании добавили, что из происхождения груза не делали тайну - контрагент был своевременно проинформирован о том, откуда поступил газ.

Ранее сообщалось, что власти США безуспешно попытались выставить на торги груз с задержанного за нарушение санкционного режима греческого танкера.

Неудача была вызвана тем, что американские лихтерные компании выступили категорически против этого шага.

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