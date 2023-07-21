Альфа-банк намерен купить долю в «Кассир.ру»

Альфа-банк намерен приобрести «блокирующий пакет» в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор». Сумма сделки может превысить 1 млрд рублей, со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Компания «Кассир.ру», выручка которой за 2022 год составила 1,4 млрд руб., а оборот — 11,3 млрд руб., уже названа в числе партнеров в мобильном приложении Альфа-банка.

При этом, по данным экспертов, рынок продаж билетов в театры, цирки, на концерты и спортивные мероприятия в 2023 году может достичь 100–150 млрд руб. «Кассир.ру» «занимает большую долю», поэтому решение Альфа-банка приобрести долю именно в этой компании выглядит логичным, уверен гендиректор Ticketscloud Егор Егерев.

Также он обратил внимание на то, что решение купить долю в «Кассир.ру» позволит банку «получить доступ к аудитории».

«Альфа-банк уже давно смотрит на рынок мероприятий, компания делала много спонсорских интеграций с артистами, музыкантами», - пояснил он.

Сделка позволит банку интегрировать билетную платформу в свое мобильное приложение и привлекать аудиторию в экосистему, продавая билеты на эксклюзивные концерты, уверен один из источников издания на рынке организации мероприятий.