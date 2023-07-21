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Суд поддержал решение ФАС оштрафовать МТС и "Мегафон" из-за роста стоимости услуг

Суд в Москве отклонил иски операторов связи МТС и "Мегафон", которые обжаловали решения Федеральной антимонопольной службы о штрафах за необоснованное повышение стоимости услуг для абонентов. Об этом пишет ТАСС.

Суд поддержал решение ФАС оштрафовать МТС и "Мегафон" из-за тарифов
© РИА Новости

По данным ФАС, в 2022 году операторы повысили тарифы для более чем 44,5 млн абонентов без обоснования роста своих затрат. ФАС предписала снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, что было оспорено компаниями.

На это в МТС заявили, что компания примет решение о дальнейших шагах после получения и анализа мотивировочной части решения суда. В "Мегафоне" не стали комментировать ситуацию.

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Напомним, в конце прошлого года ФАС начала проводить расследование из-за повышения тарифов у операторов "МегаФон" и Tele2, которые не предупредили ведомство о предстоящем повышении стоимости тарифов.

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