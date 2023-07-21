Названа дата завершения «переезда» Polymetal в Казахстан
«Переезд» компании Polymetal с острова Джерси в Казахстан будет завершен к 7 августа, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».
Речь идет о процедуре редомициляции.
Polymetal - один из крупнейших в России производителей золота и серебра.
В России остров Джерси ранее официально включили в список недружественных юрисдикций. Соответственно, зарегистрированные там компании имеют ограничения на свои активы на территории страны.
Штаб-квартира Polymetal расположена в Санкт-Петербурге. Торговля ее бумагами осуществлялась на Лондонской бирже.
За переездом в Казахстан последовало перемещение листинга компании на Астанинскую биржу.
У Polymetal насчитывается восемь месторождений золота и серебра в РФ и два в Казахстане.
Ранее сообщалось, что все ключевые руководители горнорудной компании Polymetal покинут российское подразделение - «Полиметалл». Это произойдет из-за санкций против него.