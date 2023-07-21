Два грузинских банка приостановили работу с «Юнистрим»

Грузинские банки TBC bank и Liberty bank приостановили выдачу средств и работу с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на финучреждения.

«Система "Юнистрим" временно ограничена со вчерашнего дня. Перечислить деньги из России можно через систему "Золотая корона"», — сообщили в TBC.

Эту информацию также подтвердили в Liberty, указав причиной технические неполадки. В банке добавили, что ведут работы по решению проблемы и обновлению программы, отметив, что переводы из РФ можно совершить через системы RIA, «Золотая корона», «Контакт» и «Юнистрим».