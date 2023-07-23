В России упали доходы от экспорта нефти

В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти упали до 11,8 миллиарда долларов. Об этом Международного энергетического агентства.

© Lenta.ru

По информации издания, за последние полтора года доходы России достигали своего максимума в марте 2022 года, когда они составили 22 миллиарда долларов.

Уточняется, что к концу прошлого года они упали ниже 15 миллиардов долларов, а к июню 2023 года — снизились до 11,8 миллиарда долларов.