В России упали доходы от экспорта нефти
В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти упали до 11,8 миллиарда долларов. Об этом Международного энергетического агентства.
По информации издания, за последние полтора года доходы России достигали своего максимума в марте 2022 года, когда они составили 22 миллиарда долларов.
Уточняется, что к концу прошлого года они упали ниже 15 миллиардов долларов, а к июню 2023 года — снизились до 11,8 миллиарда долларов.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что из-за сокращения экспорта российских нефти и нефтепродуктов в Европу страны ЕС могут столкнуться с подорожанием топлива и снижением объемов собственной переработки.
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