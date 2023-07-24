«Яндекс Маркет» запустил продажи товаров зарубежных магазинов

"До конца года "Маркет" планирует привлечь до 1 тыс. продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС. В первую очередь маркетплейс сфокусируется на магазинах, которые предлагают уникальный ассортимент в категориях - электроника, товары для дома, автомобиля, красоты и здоровья, одежда и обувь, включая аксессуары", - указали в "Яндекс Маркете".