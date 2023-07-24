«Яндекс Маркет» запустил продажи товаров зарубежных магазинов

"Яндекс Маркет" начал сотрудничать с зарубежными магазинами, на площадке уже появились товары из других стран, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
"На маркетплейсе появились товары из-за рубежа. Сотрудничество с иностранными продавцами позволит площадке расширить ассортимент товаров и познакомить покупателей с новыми брендами, которые ранее не были доступны в России", - сказали в пресс-службе.
В тестовом режиме на витрине появились магазины из Азии и стран ЕАЭС, которые предлагают электронику, бытовую технику и товары для дома. Пользователи смогут приобрести товары напрямую от производителей.
Доставка заказов займет от семи дней в зависимости от местоположения продавца и покупателя.
"До конца года "Маркет" планирует привлечь до 1 тыс. продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС. В первую очередь маркетплейс сфокусируется на магазинах, которые предлагают уникальный ассортимент в категориях - электроника, товары для дома, автомобиля, красоты и здоровья, одежда и обувь, включая аксессуары", - указали в "Яндекс Маркете".