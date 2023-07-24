Анонсирован запуск криптовалюты Worldcoin создателем ChatGPT

Стартап Сэма Альтмана, гендиректора компании OpenAI, которая разработала ChatGPT, готовится к запуску собственного токена Worldcoin (WLD). Его внедрение ожидается уже во вторник, 24 июля, сообщает Semafor.

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До этого стартапом Worldcoin была опубликована дата запуска токена в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ).

Данные Coindesk свидетельствуют о том, что в мае команде Tools for Humanity, стоящей за Worldcoin, удалось привлечь $115 млн инвестиций.

Компанию Worldcoin основали Сэм Альтман и Алекс Блания в четыре года назад. В планах у фирмы – использование технологии сканирования глаз для идентификации пользователей.