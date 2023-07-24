Российские авиакомпании опасаются, что из-за промедления с распределением средств из Фонда национального благосостояния, им может не хватить денег и времени на выкуп находящихся в лизинге самолетов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Ранее Евросоюз на фоне российской спецоперации на Украине ввел санкции, запретив поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Санкции также обязывали лизингодателей разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями.

Однако 8 апреля в ЕС разрешили продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года. Поправка дает возможность продать находящиеся в лизинге самолеты. В мае «Аэрофлот» заявил о выкупе у иностранных лизингодателей восемь широкофюзеляжных самолетов Airbus A330.

При этом правительство выделило на выкуп самолетов у иностранных собственников 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов и готовы закрыть лизинговые контракты.

Речь может идти о 80–90 самолетах. Однако, по словам источников издания, на закрытие сделок осталось очень мало времени, меньше трех месяцев, так как разрешение действуют до 30 сентября, а на его продление рассчитывать не стоит.

При этом Минтранс пока не определил критерии получения авиакомпаниями денег. А треть этой суммы, по данным газеты, уже может быть потрачена на нужды «Аэрофлота».