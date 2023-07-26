H&M подал в суд на Shein

Шведский бренд H&M подал в суд на китайский ретейлер Shein из-за копирования дизайна некоторых моделей одежды. Об этом сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

Компания подала иск еще в 2021 году с обвинениями в нарушениях прав интеллектуальной собственности. Так, среди украденных образцов оказались купальники, свитеры и другие изделия.

В связи с этим H&M потребовал через суд компенсацию, сумма которой в иске не указывается, и запрет на дальнейшее копирование одежды. Уточняется, что первые слушания по данному делу состоялось 21 июня, а повторные запланированы на 31 июля.