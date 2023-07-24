Узбекские банки приостановили обслуживание системы «Юнистрим»

Крупнейший в Узбекистане «Халк банк» («Народный банк») и «Ипотека банк» приняли решение о приостановке работы с международной платежной системой «Юнистрим». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ Узбекистана.

Ранее несколько кредитных организаций Армении и Киргизии приостановили сотрудничество с платежной системой «Юнистрим», которая попала под рестрикции со стороны западных стран.

Сегодня стало известно, что Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» временно прекратил прием и отправление денежных средствв в российской платежной системе «Юнистрим».

20 июля сообщалось, что власти США решили обновить санкционный лист против России. Под рестрикции, помимо «Юнистрима», попали банки «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Тинькофф банк».