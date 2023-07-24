Шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой «Юнистрим»
Крупные финансовые организации Киргизии приостановили работу с российской системой денежных переводов «Юнистрим», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы банков.
Соединенные Штаты 20 июля 2023 года ввели блокирующие санкции против банка «Юнистрим» и еще четырех российских кредитных организаций.
В частности, о том, что транзакции по системе недоступны, сообщили банки «Компаньон», Finсa, РСК, Капитал, Халык и Банк Азии.
Представитель банка «Компаньон» уточнил, что в связи с санкционными ограничениями недоступны входящие и исходящие переводы в долларах.
В Finсa банке заметили, что отправка рублей не ограничена, приостановлена выдача и отправка денежных средств в долларах и евро.
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