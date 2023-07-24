В Минтрансе объяснили рост цен на авиабилеты

«Как вы знаете, существует две методики мониторинга - это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание. Но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляциях. <…> По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи. Я повторю, по факту у нас снижение цены», – сообщил Чалик, отвечая на вопрос о перспективах цен на авиабилеты в 2023 году.