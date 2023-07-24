Новак поддержал ограничение количества экспортеров бензина

Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложения Минэнерго России ограничить количество экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке, говорится в сообщении правительства.

"По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов", - отмечается в сообщении.

Министерство энергетики РФ сообщало, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Оно рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который изначально был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии в виде демпфера.

Предполагается, что будет сформирован ограниченный перечень НПЗ, которым будет разрешен экспорт. В результате мини-НПЗ могут быть отрезаны от экспорта.