Швейцарский Julius Baer закрывает счета российских клиентов

Швейцарский банк Julius Baer предупредил своих клиентов, проживающих в России, о закрытии их счетов до конца года. Об этом пишет Forbes.

Банк объяснил это тем, что не может предоставлять услуги, соответствующие его стандартам, в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями. Все соглашения, такие как, кредитные договоры, перестанут исполняться с 30 сентября. Кроме того, банк введет несколько дополнительных комиссий с 1 августа, например, плату в размере $2590 за квартальное обслуживание.

Julius Baer попросил своих клиентов предоставить информацию, необходимую для закрытия счетов и перевода средств на другие. В мае этого года организация уже уведомила российских и белорусских клиентов о заморозке их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.