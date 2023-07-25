Несколько банков Таджикистана перестали принимать переводы через «Юнистрим»

Ряд банков Таджикистана приостановили переводы в евро и долларах через российскую платежную систему «Юнистрим». Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Так, операции не проводятся в «Спитамен Банке», «Банке Арванд», «Первом микрофинансовом банке», МДО «Хумо». При этом отмечается, что переводы в рублях не ограничены.

Продолжает принимать денежные переводы «Юнистрим» государственный банк Таджикистана «Амонатбанк», который попал в американский санкционный список. Однако в пресс-службе банка уточнили, что возможны проблемы с исходящими платежами в страны, где уже введены ограничения, поэтому рекомендуется уточнять информацию в стране получения.

Также в службе поддержки Тавхидбанка сообщили, что работа в системе «Юнистрим» продолжается.