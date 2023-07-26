Google заработала на рекламе более $58 млрд за второй квартал

Alphabet, материнская компания Google, опубликовала финансовую отчётность за второй квартал 2023 года. Согласно документу, выручка компании составила $74,6 млрд, что превысило ожидания аналитиков.

По итогам второго квартала выручка компании выросла в годовом выражении на 14,8% и составила $18,4 млрд. Общий операционный доход Alphabet за квартал составил $21,8 млрд.

Во втором квартале Google заработала на рекламе $58,1 млрд. Рост превысил 3% год к году. Доход поискового сервиса составил $42,6 млрд, а от рекламы YouTube — $7,6 млрд. Выручка сервиса Google Cloud увеличилась на 28%, до $8 млрд.