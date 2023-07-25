Маск заявил о внедрении финансового функционала в Twitter

Специалисты расширят функционал социальной сети Twitter, которая меняет название на X.com, и сделают её финансовым хабом. Об этом заявил владелец компании Илон Маск.

«В ближайшие месяцы мы добавим комплексный обмен информацией и возможность управлять всем вашим финансовым миром», — рассказал Маск в Twitter.

Он добавил, что теперь название Twitter стало неактуальным.