Предприниматели регионов РФ заключили на портале поставщиков контракты на 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московские заказчики заключили на портале поставщиков более 33 тыс. контрактов с региональными поставщиками на сумму 5,7 млрд рублей за первые шесть месяцев этого года. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва обеспечивает равный доступ к городским закупкам для поставщиков из всех регионов страны. Сегодня 42% предпринимателей, зарегистрированных на портале, - поставщики из других субъектов Российской Федерации. В первом полугодии московские заказчики заключили с ними 33,5 тыс. контрактов на сумму 5,7 млрд рублей - около трети всех сделок, проведенных столицей на сервисе. Для сравнения за аналогичный период прошлого года число таких контрактов составило 31,5 тыс.", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

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Портал поставщиков позволяет заказчикам обеспечивать текущие потребности в товарах, работах и услугах небольшого объема, подбирать отечественные аналоги импортной продукции и заключать контракты с добросовестными контрагентами со всей страны. Чаще других участвуют и побеждают в закупках на платформе предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Ярославской и Тамбовской областей. С ними столичные заказчики за шесть месяцев подписали 21,7 тыс. госконтрактов.

"Больше всего контрактов с региональными предпринимателями Москва подписала на поставку строительных, хозяйственных, информационно-технологических и медицинских товаров, электроники и средств связи, бытовой и оргтехники, а также на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и текущему ремонту зданий и сооружений. На эти категории пришлось 14,8 тыс. закупок. Их объем превысил 2,5 млрд рублей", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, региональным поставщикам доступны все цифровые возможности портала. Например, они могут создать сайт-визитку и разместить на нем информацию о своем бизнесе, а также воспользоваться сервисом "Логистика", который позволяет предпринимателям не только спланировать доставку, но и оценить возможности своего участия в той или иной закупке.

О портале

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

"Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90% поставщиков, работающих на платформе, - представители малого и среднего бизнеса", - резюмировали в экономкомплексе.

Кроме того, для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.