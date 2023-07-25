Минцифры продлило аккредитацию 17 тысячам российских IT-компаний

Более 17 тысяч российских IT-компаний сумели пройти переаккредитацию в Минцифры России. Еще две тысячи сделать этого не смогли, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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В министерстве напомнили, что механизм подтверждения соответствия IT-компаний профилю деятельности был введен в прошлом году, и первая проверка завершилась 21 июля.

«Место в реестре сохранили более 12 тысяч компаний, получающих налоговые льготы, и еще 5 тысяч организаций, которые дополнительно представили данные о соответствии необходимым требованиям: по уровню зарплаты и доле доходов от IT-деятельности», - отмечается в сообщении.

При этом около двух тысяч компаний не смогли сохранить аккредитацию из-за того, что уровень зарплаты у них «не соответствовал среднему по стране или региону, где они зарегистрированы».

«Требования по проверке зарплаты распространялись только на те компании, которые не зарегистрировали свои продукты в реестре российского ПО. В случае наличия у компании ПО в реестре, требования по уровню средней зарплаты на нее не распространяются», - пояснили в Минцифры РФ.

В ведомстве также отметили, что те компании, которые не прошли проверку, могут подать заявление на аккредитацию повторно. При этом средняя зарплата в компании должна быть выше средней по России — 66,8 тыс. руб. — или средней по региону.

Ранее в Минцифры РФ напомнили, что IT-специалисты имеют право на отсрочку от срочной службы в армии. Отсрочка предоставляется специалистам, работающим по ТК в течение как минимум 11 месяцев до призыва и на весь срок работы.