Банк «Юнистрим» продолжил работу на фоне санкций

Банк «Юнистрим» работает в штатном режиме, продолжает совершать переводы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

20 июля США ввели ограничительные меры против российских юридических и физических лиц. В частности, под санкции попали «Тинькофф», Локо-банк и «Юнистрим».

«Банк продолжает свою работу в штатном режиме», - пояснили в пресс-службе.

Клиенты могут, как и ранее, переводить деньги с минимальными затратами и без лишних расходов на комиссию, заметили в банке.

В пресс-службе уточнили, что в июле «Юнистрим» повысил лимиты на переводы денежных средств в Узбекистан: на карты UzCard и HUMO можно положить до 16,9 млн сумов (1,3 млн рублей) в месяц.

Отправка переводов осуществляется, как и ранее, в рублях c зачислением в национальной валюте. Осуществить транзакцию можно в офисах организации и ее партнеров, а также через мобильное приложение.