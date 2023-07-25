Производители рыбы заявили о готовности заместить импортную продукцию

Российский рынок в состоянии заместить отечественной рыбной продукцией товары из недружественных стран. Об этом со ссылкой на Аналитический центр Рыбного союза (объединение производственных и перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства — прим. «Ленты.ру») пишут «Известия».

«Российские производители уже ранее заместили основные объемы такой продукции, и оставшуюся часть рынок освоит без заметных колебаний», — сказали специалисты.

Поэтому ни роста цен, ни дефицита продукции не ожидается, заявили в организации.

По данным Рыбного союза, за первые шесть месяцев 2023 года в Россию было ввезено 206 тысяч тонн пищевой рыбной продукции и морепродуктов. Доля готовой продукции в общем объеме импорта составила только 0,3 процента (592 тонны).

Эксперты отрасли отметили, что главными экспортерами рыбы и морепродуктов в Россию являются страны Прибалтики. На Латвию, Эстонию и Литву приходится треть таких поставок, в основном в виде консервов. Другие крупные поставщики — Италия (31 процент, продукция из анчоусов) и Словения (21 процент, продукция из тунца).