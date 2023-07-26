СМИ: В России закроют часть магазинов Maag
Магазины Maag, которые заменили Zara, готовятся закрыть часть торговых точек. Не исключено, что бренд вообще покинет российский рынок. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Это связано с низким спросом на продукцию сети за первые три месяца работы. Выручка магазинов Maag в 7-8 раз ниже, чем у испанского оригинала. Такой результат можно назвать антирекордом.
Если во время работы Zara в России в день у магазинов была прибыль в 2-3 млн рублей (в выходные до 4 млн), то Maag продает лишь на 300-400 тыс. рублей в день. В связи с плохой выручкой, зарплата сотрудников стала в пять раз меньше, чем раньше, из-за чего начались массовые увольнения.
Некоторые магазины сети вынуждены выходить на работу «пару раз в неделю» на 4-5-часовые смены против 8-10 часов с графиком 4/3 или 4/2 при Inditex. Это приводит к существенному снижению зарплат и увеличению числа безработных.
Ранее сообщалось, что новые торговые точки дубайской компании Fashion And More Management DMCC (владеет брендом Maag) могут появиться не ранее 2024 года. Компания планирует оценить продажи прежде чем открывать новые точки.