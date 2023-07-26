СМИ: В России закроют часть магазинов Maag

Магазины Maag, которые заменили Zara, готовятся закрыть часть торговых точек. Не исключено, что бренд вообще покинет российский рынок. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Это связано с низким спросом на продукцию сети за первые три месяца работы. Выручка магазинов Maag в 7-8 раз ниже, чем у испанского оригинала. Такой результат можно назвать антирекордом.

Если во время работы Zara в России в день у магазинов была прибыль в 2-3 млн рублей (в выходные до 4 млн), то Maag продает лишь на 300-400 тыс. рублей в день. В связи с плохой выручкой, зарплата сотрудников стала в пять раз меньше, чем раньше, из-за чего начались массовые увольнения.

Некоторые магазины сети вынуждены выходить на работу «пару раз в неделю» на 4-5-часовые смены против 8-10 часов с графиком 4/3 или 4/2 при Inditex. Это приводит к существенному снижению зарплат и увеличению числа безработных.