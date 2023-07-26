Крупнейшими налогоплательщиками в Армении стали компании с капиталом из РФ

В списке крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам прошлого полугодия первые строчки заняли компании с российским капиталом. В частности, речь идет о таких организациях, как «Газпром Армения» и Зангезурский медно-молибденовый комбинат, сообщает «Прайм» со ссылкой на комитет по госдоходам, объединяющий налоговую и таможенную службы республики.

Лидером оказался Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК). За первые шесть месяцев 2023 года фирма выплатила в госбюджет налогов на сумму 34,79 миллиарда драмов (89,9 миллиона долларов).

Компании «Газпром Армения», которая на 100% принадлежит «Газпрому», за первые полгода удалось пополнить бюджет на 30,63 миллиарда драмов (79,2 миллиона долларов по текущему курсу).

Компания «МТС Армения», ЗАО «Электрические сети Армении» с крупнейшим акционером — компанией «Ташир капитал», а также Wildberries направили в госбюджет 8,1 миллиарда драмов (21 миллион долларов), 5 миллиардов драмов (13,1 миллиона долларов) и 4,7 миллиарда драмов (12,1 миллиона долларов) соответственно. Так, фирмы пошли в первую тридцатку рейтинга.

Данные комитета по госдоходам свидетельствуют о том, что тысяча крупнейших налогоплательщиков направила в бюджет страны в первом квартале текущего года 874,5 миллиарда драмов (2,26 миллиарда долларов).