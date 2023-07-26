Сбербанк стал официальным банком форума «Умный город» в Уфе

С 26 по 28 июля 2023 года в Уфе пройдет IV Международный форум развития и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Башкирское отделение ПАО Сбербанк выступает в качестве официального банка форума.

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Эксперты банка примут участие в открытом заседании рабочей группы Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», стратегических сессиях «Цифровизация в сфере управления МКД», «Безопасный город», «Цифровая трансформация здравоохранения» и панельном заседании «Smart-решения в формировании и развитии инфраструктуры».

Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это крупнейшая площадка для профессионального диалога, где традиционно в моменте межотраслевой кооперации и обмена передовым опытом зарождаются новые идеи и подходы к решению задач. Стратегическая цель форума – определение главных прорывных целей и путей их достижения через прямой диалог бизнеса с основными государственными регуляторами и заказчиками.

Цифровые решения Сбера, помимо банкинга, сегодня применяются во многих отраслях – от туризма до медицины.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка отмечает:

«У нас значительный опыт в цифровой трансформации, большой пул успешных реализованных кейсов и проектов, что позволяет Сберу делать существенный вклад в цифровизацию регионов нашей страны. Мы тесно взаимодействуем с органами власти, ориентируемся на потребности муниципалитетов и предлагаем индивидуальные решения. На форуме «Умный город» наши спикеры расскажут, какие еще продукты и услуги может предложить Сбер для дальнейшей модернизации и развития городов».

Речь идет о таких решениях, как биометрия, дистанционное наблюдение пациентов, развитие туристического кластера с помощью цифры и др.

Справочно:

ПАО Сбербанк – один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания.