Михаил Мишустин отметил работу Германа Грефа над развитием курорта «Манжерок»
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил работу главы Сбера Германа Грефа над развитием курортной зоны «Манжерок» в Республике Алтай. О том, что Греф заботится о повышении ценовой доступности и учитывает другие важные элементы, он заявил в рамках совещания по развитию туризма в стране и индустрии гостеприимства, которое прошло на территории курорта.
«Сейчас Герман Оскарович сюда пришел, с пониманием и глубоко проработанными идеями, и показывает пример, как можно развивать с учетом местной специфики. Он назвал два очень важных элемента. Это — экологические элементы и исторические элементы тех мест, куда мы приходим. Когда приходишь в такие места, очень важно, чтобы местные жители восприняли эти проекты как свои. Это очень важно. И третий момент, о чем Герман Оскарович тоже думает, это доступность ценовая», — сказал Мишустин.
Он добавил, что все планировано так аккуратно, чтобы могли путешествовать люди со всей страны.
Глава Сбера в свою очередь поблагодарил, что совещание по развитию туризма проходит на территории «Манжерока», назвал его «эпохально важным».
«Мы видим, что туризм — один из самых мультипликативных секторов экономики. И если посмотреть на вклады туризма в ВВП стран, то мы видим, что в России это порядка четырех процентов, и в общем это хорошая новость для бизнеса, потому что он видит, куда расти. И эта отрасль может быть серьезным драйвером для бизнеса и развития ВВП в стране», — сказал Греф.
Также он отметил важную роль туризма в создании рабочих мест.