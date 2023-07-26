Михаил Мишустин отметил работу Германа Грефа над развитием курорта «Манжерок»

«Сейчас Герман Оскарович сюда пришел, с пониманием и глубоко проработанными идеями, и показывает пример, как можно развивать с учетом местной специфики. Он назвал два очень важных элемента. Это — экологические элементы и исторические элементы тех мест, куда мы приходим. Когда приходишь в такие места, очень важно, чтобы местные жители восприняли эти проекты как свои. Это очень важно. И третий момент, о чем Герман Оскарович тоже думает, это доступность ценовая», — сказал Мишустин.